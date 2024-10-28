WhatsApp'a beklenen özellik geldi: Artık telefonla yapmak şart değil!

WhatsApp, bu yıl boyunca birçok güncellemeyle kullanıcı deneyimini geliştirmiş olsa da hala eksikliği hissedilen bazı temel özelliklere sahip. Meta’nın sahip olduğu bu popüler mesajlaşma uygulamasında, özellikle rehber yönetimi konusunda bazı sınırlamalar bulunuyor. Örneğin, WhatsApp üzerinden birini kaydetmek istediğinizde, yalnızca telefon numarası ile rehbere kişi ekleme seçeneği bulunuyor. Bu nedenle, kullanıcılar uygulama içinde daha pratik bir kişi ekleme yöntemi beklentisi taşıyor.