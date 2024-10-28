WhatsApp'a beklenen özellik geldi: Artık telefonla yapmak şart değil!

WhatsApp, uzun zamandır beklenen bir özelliği kullanıcılarına sunarak uygulama deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Meta’nın açıklamasına göre, yeni özellikle birlikte kullanıcılar mesaj gönderdikleri kişileri daha belirgin hale getirebilecek. Meta’nın açıklamasında, “Bir mesaj göndermekten daha önemli ne olabilir? Elbette, mesajı kime gönderdiğiniz” sözleriyle tanıtılan bu yenilik, kullanıcıların mesajlarını yanlış kişilere göndermesini önlemek amacıyla tasarlandı.
WhatsApp, bu yıl boyunca birçok güncellemeyle kullanıcı deneyimini geliştirmiş olsa da hala eksikliği hissedilen bazı temel özelliklere sahip. Meta’nın sahip olduğu bu popüler mesajlaşma uygulamasında, özellikle rehber yönetimi konusunda bazı sınırlamalar bulunuyor. Örneğin, WhatsApp üzerinden birini kaydetmek istediğinizde, yalnızca telefon numarası ile rehbere kişi ekleme seçeneği bulunuyor. Bu nedenle, kullanıcılar uygulama içinde daha pratik bir kişi ekleme yöntemi beklentisi taşıyor.
Neyse ki bu durum, yıllar sonra değişti. Meta, WhatsApp Web’den kişilerin eklenmesine izin verecek yeni bir özelliğin duyurusunu yaptı.
WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde artık web’de uygulamayı kullanırken kişileri kolayca ekleyebilirsiniz. Meta, söz konusu özellik için şöyle diyor:
Bir mesaj göndermekten daha önemli ne olabilir? Elbette, mesajı kime gönderdiğiniz. Bugün WhatsApp'taki kişilerinizi, kullandığınız herhangi bir cihazdan, gizli şekilde eklemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırıyoruz. Şimdiye kadar kişi ekleyebilmek için mobil cihazınızdan telefon numarası yazmanız ya da QR kodu taramanız gerekiyordu.
Yakında WhatsApp Web ve Windows'da klavyenizin konforuyla kişileri ekleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Hatta ilerleyen dönemde, bu özelliği diğer bağlı cihazlarınızda da kullanabileceksiniz.
Dahası, bir kişiyi sadece WhatsApp'a kaydedebilmeniz için yeni bir seçenek sunuyoruz. Telefonunuzu başkalarıyla paylaşıyorsanız veya telefonunuzda birden fazla WhatsApp hesabı yönetirken şahsi ve işle ilgili kişilerinizi ayırmak istiyorsanız WhatsApp kişileri özelliği sizin için ideal olacak.
WhatsApp'a kaydettiğiniz kişiler, telefonunuzu kaybetmeniz veya cihaz değiştirmeniz durumunda geri yüklenecek.
Bu güncellemeler ayrıca kişileri kullanıcı adlarına göre yönetmeyi ve kaydetmeyi mümkün kılacak. WhatsApp'taki kullanıcı adları, biriyle mesajlaşmak için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldırarak ekstra bir gizlilik katmanı ekler. Bugün bunu mümkün kılmak için önemli bir adım attık ve üzerinde çalıştığımız diğer özellikleri hazır olduklarında paylaşacağız.
WhatsApp'a gelen yeni özelliğin ekran görüntüsü bu şekilde.