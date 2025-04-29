Yarısı Bizden Kampanyası kiracı ev sahibi hibe ve kredi desteği nedir, nasıl başvurulur? Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı

Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul'da hasarlı binaların geri dönüşümü sağlanıyor. İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentsel dönüşüm bir kez daha gündeme geldi ve Yarısı Bizden Kampanyası araştırılmaya başlandı. Başvuruların devam ettiği projede, ev sahiplerine 700 bin TL kredi ve hibe desteği verilirken, kiracıları da 100 bin TL taşınma desteği veriliyor. İşte, "Yarısı Bizden" kampanyasına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
2025 Yarısı Sizden Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları son yaşanan depremin ardından gündemde yer alıyor. Kabine toplantısı öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la konuştum. “Alternatifli çalışma yaptık. İstanbul depremini konuşacağız. Kentsel dönüşümle ilgili yapılacakları ele alacağız. Yarısı Bizden kampanyasında sağladığımız imkânlarda güncelleme yapmayı planlıyoruz. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket olarak açıklayacak” dedi. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası nedir, nasıl başvurulur? Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sartları neler?
YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanyaya katılacaklar, süre kısıtlaması olmadan başvuruda bulunabilir.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI
"YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NA 611 MİLYAR TL AYIRDIK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtirken, enflasyon hedefinin ise 2025’te yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmek olduğunu söyledi.
Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu belirten Bakan Şimşek, konut arzının daha da arttırılacağını vurguladı. Şimşek, ''Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e - 5’e katlamak isteriz'' şeklinde konuştu.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE DESTEĞİ NE KADAR?
'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.
Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.
BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?
Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?
Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.