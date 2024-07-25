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Bu yıl hangi üniversite bölümleri açıldı? Yeni açılan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler 2024

11:15 - 25/07/2024 Thursday
Yeni Şafak

Yeni açılan üniversite bölümleri merak ediliyor. 25 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılacak olan tercih işlemleri için ÖSYM tercih ekranı açıldı. Yapılacak olan tercih işlemleri için 2 yıllık üniversite bölümleri mercek altına alındı. İşte bu yıl ilk kez YKS tercih kılavuzunda yer alan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler...

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Üniversiteye geçmeye hazırlanan öğrencilerin girdiği YKS tercihlerinin başlamasıyla öğrenciler bölüm araştırmalarına başladı. YÖK ise geçtiğimiz günlerde yeni açılan üniversite bölümlerinin neler olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından bölümler ve hangi üniversitelerde bu bölümlerin okutulacağı merak konusu oldu. 2024 yılı yeni açılan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler hangileri?

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2024 Yeni Açılan Üniversite Bölümleri Neler?


Teknolojik gelişmelerin çağımızdaki her alana bu kadar etki etmesi, üniversitelerde yeni programların açılmasını sağladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise çağımızın yeni gözdesi olan dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri programlarının üniversitelerde okutulacağını duyurdu.


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Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da düzenlenen “Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri” toplantısında bu bölümler hakkında detayları da anlattı. Açıklamalara göre üniversitelerde 2’si ilk kez okutulacak şekilde yeni 5 lisans ve 12 ön lisans programı açılacak.



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İşte yeni açılan üniversite bölümleri...

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Yapay Zeka Operatörlüğü

Büyük Veri Analistliği

Otonom Sistemler Teknikerliği

Dijital Dönüşüm Elektroniği

Robotik ve Yapay Zekâ

Oyun Geliştirme ve Programlama

Bulut Bilişim Operatörlüğü

İmalat Yürütme Sistemleri

Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

İnsansız Araç Teknikerliği

Ön-yüz yazılım Geliştirme

Arka-yüz yazılım Geliştirme

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Yeni Açılan Lisans Bölümleri 2024


Toplantıda, ha okutulan “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri”, “Yazılım Geliştirme” ve “Bilgi Güvenliği Teknolojisi” bölümlerinin farklı üniversite ve şehirlere de açılması kararı alındı. Buna ek olarak bu bölümlerin daha çağımıza ve teknolojiye uygun içerikte hazırlandığı 2 yeni lisans programı da duyuruldu.


YÖK tarafından duyurulan yeni açılan 2 yeni lisans programı aşağıdaki gibidir:


Veri Bilimi ve Analitiği

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi



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Yeni Açılan Ön Lisans Bölümleri 2024


Üniversite tercihlerini 2 yıllık ön lisans programları arasından yapacak kişiler için yeni açılan üniversite bölümleri duyuruldu. 2 yıllık üniversite okumak isteyenler çağımıza uygun içerikte hazırlanan bu bölümlerin neler olduğunu merak etti.

YÖK tarafından duyurulan yeni açılacak ön lisans programları aşağıdaki gibidir:


Yapay Zeka Operatörlüğü

Büyük Veri Analistliği

Otonom Sistemler Teknikerliği

Dijital Dönüşüm Elektroniği

Robotik ve Yapay Zekâ

Oyun Geliştirme ve Programlama

Bulut Bilişim Operatörlüğü

İmalat Yürütme Sistemleri

Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

İnsansız Araç Teknikerliği

Ön-yüz yazılım Geliştirme

Arka-yüz yazılım Geliştirme



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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?


Tercih işlemleri "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.


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YKS TERCİH KILAVUZU 2024


Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.


YKS TERCİH KILAVUZU 2024

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