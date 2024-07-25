Yeni Açılan Lisans Bölümleri 2024





Toplantıda, ha okutulan “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri”, “Yazılım Geliştirme” ve “Bilgi Güvenliği Teknolojisi” bölümlerinin farklı üniversite ve şehirlere de açılması kararı alındı. Buna ek olarak bu bölümlerin daha çağımıza ve teknolojiye uygun içerikte hazırlandığı 2 yeni lisans programı da duyuruldu.





YÖK tarafından duyurulan yeni açılan 2 yeni lisans programı aşağıdaki gibidir:





Veri Bilimi ve Analitiği

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi







