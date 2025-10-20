Yeni asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Tespit Komisyonu toplantıları için geri sayım başladı. Bilindiği gibi asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında aralık ayında belirlenmektedir. Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu! 2026 asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? İşte belirtilen tarih.
Asgari ücret zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak ocak ayında asgari ücret yüzde 30 artışla brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltilmişti. Aralık ayında gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde asgari ücret zammına ilişkin ilk tahminler geldi.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİLİ
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2026 yılı asgari ücret zammına dair net bir rakam henüz belirlenmemiştir, ancak ekonomi uzmanları, yatırım bankaları ve kulislerden sızan bilgilere göre çeşitli tahminler ve senaryolar bulunmaktadır. 2025 yılı net asgari ücretinin (22.104 TL) üzerine, genellikle yıl sonu enflasyon beklentileri ve refah payı eklenerek hesaplamalar yapılmaktadır. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 26.524 TL, yüzde 25 zam yapılırsa 27.630 TL, yüzde 30 zam yapılırsa ise 28.735 TL olacak.
2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrası 2026 yılında uygulanacak Asgari ücret zammı belli olacak. Görüşmeler başladığı zaman asgari ücrete yapılacak zam oranları da görünecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.