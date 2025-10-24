11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnfaz sistemine ilişkin düzenleme yapılması adına taleplerin gündeme geldiğini anımsatan Tunç, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü, Bakanlık olarak taslak çalışmalarına teknik destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

"11. Yargı Paketi'nde hangi düzenlemelerin yer alacağına" dair soru üzerine Tunç, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri bilişim suçlarıyla ilgili. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı, bunun önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması, güçlendirilmesi lazım. Bunla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. Bunla ilgili 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik, grubumuzda bu çalışma. Meclis ekimde açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek.











