YKS ek tercih sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmenin ardından bir kez daha listelerini hazırlayan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM üzerinden öğreniyor. Bu kez de hedeflediği üniversite ve bölümü bulamayanlar YKS 3. tercih var mı sorusuna odaklandı. YÖK tarafından açıklanan üniversite boş kontenjanlar listesinin bir kez daha değerlendirilmesi söz konusu olacak mı merak konusu. Peki; 2024 YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman, nasıl yapılır?