ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtı. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylara tanınan 2. tercih hakkında süreç sona erdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları açıklandı. 11 Eylül'de sona eren ek yerleştirme tercihlerinin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. 2. tercih döneminde de herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar, arama motorlarında 'YKS 3. tercih var mı? 2024 ÖSYM 3. tercih ne zaman yapılacak? Ek tercihlerde yerleşemeyen ne yapacak?' sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
YKS ek tercih sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmenin ardından bir kez daha listelerini hazırlayan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM üzerinden öğreniyor. Bu kez de hedeflediği üniversite ve bölümü bulamayanlar YKS 3. tercih var mı sorusuna odaklandı. YÖK tarafından açıklanan üniversite boş kontenjanlar listesinin bir kez daha değerlendirilmesi söz konusu olacak mı merak konusu. Peki; 2024 YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman, nasıl yapılır?
2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYEN NE YAPACAK?
Ek yerleştirmelerde herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar, 3. tercih olmaması halinde seneye yeniden üniversite sınavına katılabilir.
2024 EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.