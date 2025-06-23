Üniversite sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumları ile gerçekleşti. Şimdi ise gözler YKS tercih dönemine çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS tercih tarihleri sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. YKS tercih kılavuzu, kontenjanlar, taban puanlar ve üniversite sıralamalarıyla ilgili tüm detaylar için ÖSYM’nin resmi sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) takip edilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman 2025? Yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak? Üniversite sınavı tercih dönemi 2025 tarihi
YKS maratonunun başlamasıyla adaylar üniversite tercih dönemini araştırıyor. Üniversite kapısını aralayacak bu kritik süreçte, doğru tercihler yapmak büyük önem taşıyor. YKS tercih dönemiyle ilgili ayrıntılar ise ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuzda yer alıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman? YKS tercih takvimi 2025 açıklandı mı? İşte, detaylar...
2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 22 Temmuz 2025’te açıklanmasının ardından, milyonlarca üniversite adayı tercih dönemine kilitlenecek. ÖSYM’nin resmi 2025 tercih takvimi henüz yayımlanmasa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara göre YKS tercihlerinin Temmuz ayının son haftasında, tahminen 25 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Yaklaşık bir hafta sürecek bu kritik süreçte, adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanlarını inceleyerek 2 ve 4 yıllık program tercihlerini yapacak. ÖSYM’nin resmi sitesinde yayımlanacak tercih kılavuzu, süreçle ilgili tüm detayları ve güncel bilgileri içerecek. 2025 YKS tercih tarihleri için ais.osym.gov.tr adresini ya da haberimizi takip edebilirsiniz.
2025 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2025 YKS tercih döneminde, adaylar üniversite tercihlerini ÖSYM’nin resmi platformları üzerinden gerçekleştirecek. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini yapacak olan adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uymak zorunda.
Tercih sıralamasını tamamen kendi isteklerine göre özgürce oluşturabilecek olan adaylar, bu süreçte tüm sorumluluğu kendileri üstlenecek. Doğru ve bilinçli bir tercih listesi oluşturmak için kılavuzdaki detayları dikkatle incelemek büyük önem taşıyor.
TERCİH YAPARKEN PUANA MI, SIRALAMAYA MI BAKILIR?
Öncelikle hem puanların hem de başarı sıralarının geçtiğimiz senenin verileri olduğunu unutmayın. Puanlar yıldan yıla, soruların zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıraları puanlara göre nispeten daha sabittir. Bu nedenle başarı sırasına göre tercih yapılması daha doğru olacaktır.
TERCİHLER NASIL ALINACAK?
Adaylar tercihlerini, bu tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.
İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.