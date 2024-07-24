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Youssef En Nesyri kimdir?

11:38 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:38 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>En Nesyri kimdir? Yusuf En Nesyri hayatı</p>
En Nesyri kimdir? Yusuf En Nesyri hayatı

Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. En Nesyri kimdir, aslen nereli, yaşı ve kulüp kariyeri merak konusu. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başlayan Youssef En Nesyri, daha sonra sırasıyla Malaga, Leganes ve Sevilla kulüplerinde oynadı. İşte En Nesyri’nin hayatı, biyografisi.

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Yusuf en-Nusayri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ta dünyaya geldi. Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.


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En Nesyri hangi takımın alt yapısında oynadı?

2010-2011 Maghreb de Fès

2011-2015 Mohammed VI Football Academy

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En Nesyri futbol kariyeri: En Nesyri hangi takımlarda oynadı?

2016-2017 yılları arasında Málaga takımı B maçları ve attığı gol sayısı 29 (16)

2016-2018 yılları arasında Málaga takımı maçları ve attığı gol sayısı 38 (5)

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2018-2020 yılları arasında Leganés takımı maçları ve attığı gol sayısı 49 (13)

2020- Sevilla maçları ve attığı gol sayısı 112 (36)

Toplam maçları ve attığı gol sayısı 228 (70)

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En Nesyri millî takım kariyeri

2015-2016 Fas Fas U-20 7 (3)

2016- Fas Fas 61(17)

#En Nesyri
#Yusuf En Nesyri
#En Nesyri hayatı
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