Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. En Nesyri kimdir, aslen nereli, yaşı ve kulüp kariyeri merak konusu. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başlayan Youssef En Nesyri, daha sonra sırasıyla Malaga, Leganes ve Sevilla kulüplerinde oynadı. İşte En Nesyri’nin hayatı, biyografisi.

1 / 5 Yusuf en-Nusayri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ta dünyaya geldi. Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.



2 / 5 En Nesyri hangi takımın alt yapısında oynadı? 2010-2011 Maghreb de Fès 2011-2015 Mohammed VI Football Academy

3 / 5 En Nesyri futbol kariyeri: En Nesyri hangi takımlarda oynadı? 2016-2017 yılları arasında Málaga takımı B maçları ve attığı gol sayısı 29 (16) 2016-2018 yılları arasında Málaga takımı maçları ve attığı gol sayısı 38 (5)

4 / 5 2018-2020 yılları arasında Leganés takımı maçları ve attığı gol sayısı 49 (13) 2020- Sevilla maçları ve attığı gol sayısı 112 (36) Toplam maçları ve attığı gol sayısı 228 (70)