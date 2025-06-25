YouTube Premium 2025 Fiyatları Ne Kadar Oldu? Aile ve Öğrenci Paketleri Kaç Kişilik, Hangi Avantajları Sunuyor?

YouTube’un ücretli üyelik sistemi Premium, 2025 itibarıyla yeni fiyatlarıyla kullanıcıların gündeminde. Hizmet, Türkiye’de bireysel, öğrenci ve aile paketleriyle sunuluyor. Üyelikler, YouTube platformu üzerinden dakikalar içinde başlatılabiliyor. Kullanıcılar, reklamsız izleme, arka planda oynatma ve YouTube Music gibi birçok avantaja erişebiliyor. YouTube neden Premium hizmetini bu kadar önemsiyor? Aile paketi en fazla kaç kişi tarafından kullanılabiliyor?

1 /7 YouTube Premium, özellikle günlük kullanıcı deneyimini kolaylaştıran birçok ayrıcalığı beraberinde getiriyor. Reklamlar olmadan video izleme imkânı, arka planda müzik dinleyebilme, videoları çevrimdışı oynatma gibi özelliklerle dikkat çeken bu hizmet, artık yalnızca içerik izlemekle kalmayıp, içerikten daha fazla verim almak isteyenler için ideal hâle geldi. 2025 yılına girerken fiyatlar yeniden güncellendi ve paket içerikleriyle birlikte avantajları da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmeye başlandı.

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YOUTUBE PREMİUM NEDİR? YouTube Premium, kullanıcıların platformu reklamsız kullanmasını sağlayan, video ve müzik içeriklerine ek avantajlar sunan ücretli bir abonelik sistemidir. Kullanıcılar aynı zamanda çevrimdışı video izleme, arka planda oynatma ve YouTube Music’e erişim gibi özelliklerden de faydalanır.





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2025 YOUTUBE PREMİUM FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2025 yılı itibarıyla güncel YouTube Premium ücretleri şu şekildedir: Paket Türü Aylık Ücret Yıllık Ücret (Varsa) Bireysel 79,99 TL 799,99 TL Öğrenci 52,99 TL - Aile 159,99 TL - Bireysel paket için yıllık ödeme seçeneği sunulurken, öğrenci ve aile paketlerinde aylık ücretlendirme geçerlidir.





4 /7 ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI HÂLÂ VAR MI? YouTube Premium, platforma ilk kez abone olacak kullanıcılara 1 ay ücretsiz deneme süresi sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, daha önce Premium üyeliği kullanmamış olmalı. Deneme süresi sona ermeden üyelik iptali yapılmazsa sonraki ay için ücret tahsil edilir.



5 /7 PREMİUM ÜYELİK NASIL ALINIR? 1. YouTube Premium sayfasına giriş yapın. 2. “Üye Ol” ya da “İlk ay ücretsiz” butonuna tıklayın. 3. Uygun paketi seçin (Bireysel, öğrenci, aile). 4. Kart bilgilerinizi girerek işlemi tamamlayın.



6 /7 YOUTUBE PREMİUM İPTALİ NASIL YAPILIR? YouTube Premium üyeliğini iptal etmek için: 1. YouTube hesabınıza giriş yapın. 2. Profil simgesinden “Satın Alınanlar ve Üyelikler” kısmına gidin. 3. “Üyeliği Yönet” sekmesine basarak iptal işlemini gerçekleştirin.

