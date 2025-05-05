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ZORUNLU ASKERLİK BU ÜLKELERDE TARİHE KARIŞTI: Listede süper güçler de var

ZORUNLU ASKERLİK BU ÜLKELERDE TARİHE KARIŞTI: Listede süper güçler de var

09:435/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Zorunlu askerlik, birçok ülkenin güvenlik politikalarında yıllardır önemli bir yer tutuyor. Ancak son yıllarda bazı ülkeler bu geleneksel uygulamayı terk ederek tamamen profesyonel ve gönüllülük esasına dayalı ordulara yönelmiş durumda. Bu tercih, bireysel özgürlüklerin genişletilmesi kadar modern savaş teknolojilerine geçişin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Birçok ülke, zorunlu askerliğin birey üzerinde oluşturduğu psikolojik, sosyal ve ekonomik yükleri göz önünde bulundurarak bu uygulamayı tamamen kaldırmış durumda. İşte zorunlu askerliğin olmadığı ülkeler:

Arjantin – Gönüllü askerlik sistemi uygulanıyor.

Avustralya – Ordu tamamen gönüllü personelden oluşuyor.

Bangladeş – Askerlik gönüllülük esasına dayanıyor.

Belçika – Profesyonel ve gönüllü askerlerden oluşan sistem.

Kanada – Zorunlu askerlik yok, tamamen gönüllü sistem.

Çin – Normal şartlarda gönüllülük esaslı, savaş durumunda seferberlik uygulanabilir.

Çek Cumhuriyeti – Profesyonel ordu, zorunlu askerlik kaldırıldı.

Fransa – Gönüllü profesyonel ordu ile savunma sağlanıyor.

Almanya – Zorunlu askerlik 2011’de askıya alındı; gönüllü sistem geçerli.

Hindistan – Yasal olarak zorunlu askerlik bulunsa da fiilen uygulanmıyor.

Endonezya – Gönüllü askerlik modeli.

İtalya – 2005’te zorunlu askerlik kaldırıldı; gönüllü ordu mevcut.

Japonya – Yalnızca gönüllü Öz Savunma Kuvvetleri ile savunma yapılıyor.

Yeni Zelanda – Zorunlu askerlik yok; profesyonel ordu ile savunma sağlanıyor.

Nijerya – Zorunlu askerlik uygulanmıyor; ordu gönüllülerden oluşuyor.

Pakistan – Gönüllü askerlik sistemi yürürlükte.

Polonya – Gönüllü askerlik sistemi bulunuyor.

Suudi Arabistan – Zorunlu askerlik yok; tamamen profesyonel ordu modeli.

İspanya – 2001’den bu yana zorunlu askerlik uygulanmıyor.

44. Brezilya – Gönüllü askerlik sistemi uygulanıyor.

Şili – Askerlik gönüllülük esasına dayalı.

Birleşik Krallık (İngiltere) – Zorunlu askerlik yok, tamamen gönüllü Kraliyet Ordusu.

47. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) – Zorunlu askerlik kaldırıldı; profesyonel orduyla savunma yapılıyor.

#Zorunlu Askerlik
#Amerika Birleşik Devletleri
#İngiltere
#Brezilya
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