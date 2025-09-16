Yeni Şafak
12 Dev Adam'a veda etti: Yıldız oyuncu Türk Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Haber Merkezi
11:4816/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Anadolu Efes'in milli yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nı 2. olarak tamamlamıştı. Şampiyona sonrasında takımımızda bir ayrılık yaşandı.

Shane Larkin, 7 yıl süren macerasının ardından Türk Milli Takımı’na veda ettiğini açıkladı.

32 yaşındaki Larkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli."

"Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye.”

