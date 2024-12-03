2025 THY EuroLeague Final-Four ne zaman, nerede oynanacak?

THY Avrupa Ligi Final-Four organizasyonu için karar verilmek üzere. Ligdeki 18 takımın 16'sı dörtlü finalin Abu Dhabi'de oynatılması yönünde oyunu kullandı. Euroleague yönetimi alınan kararı kısa süre içerisinde duyurmaya hazırlanıyor.
THY Euroleague yönetimi, kulüplerle yaptığı istişare sonucunda bu sezon oynanacak dörtlü finalin nerede oynanacağına dair kararını vermek üzere.
2025 THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
2025 THY EuroLeague Final Four'unun 23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Ligdeki 18 takımın 16'sı bu yönde oy kullandı. Alınan kararın kısa süre sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.