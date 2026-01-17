Yeni Şafak
Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu

14:2117/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Dijital içerik şirketi Sportico, 2025 yılının en çok para kazanan sporcularını açıkladı. Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, açık ara zirvede yer aldı. İşte yılın en yüksek kazanç sağlayan 10 sporcusu:

10 - Jon Rahm (Golf): 100.7 milyon dolar

9 - Kevin Durant (Basketbol): 100.8 milyon dolar

8 - Shohei Ohtani (Beyzbol): 102.5 milyon dolar

7 - Stephen Curry (Basketbol): 105.4 milyon dolar

6 - Karim Benzema (Futbol): 115 milyon dolar

5 - LeBron James (Basketbol): 128.7 milyon dolar

4 - Juan Soto (Beyzbol): 129.2 milyon dolar

3 - Lionel Messi (Futbol): 130 milyon dolar

2 - Canelo Alvarez (Boks): 137 milyon dolar

1 - Cristiano Ronaldo (Futbol): 260 milyon dolar

#Suudi Arabistan
#Cristiano Ronaldo
#Lionel Messi
