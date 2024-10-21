3 dev talip! City, Madrid ve Liverpool, Inter’in yıldızı için yarışa girdi

Inter’de ve İtalya Milli Takımı’nda performansıyla tüm devlerin dikkatini çeken yıldız futbolcunun talipleri artıyor. 27 yaşındaki oyuncu için Manchester City, Real Madrid, Liverpool ve Atletico Madrid devreye girdi. Detaylar haberimizde.
Avrupa'daki birçok devi gözünü Inter'in yetenekli orta saha oyuncusu Nicolo Barella'ya dikti.
The Athletic'in haberine göre; Liverpool, Atletico Madrid, Real Madrid ve Manchester City, 27 yaşındaki İtalyan orta saha ile ilgilenenler arasında yer alıyor.
Barella'nın sahada, özellikle de Manchester City'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmalarda yarattığı etki göz önüne alındığında, bu ilgi şaşırtıcı değil; burada kilit bir oyuncu olduğunu kanıtladı ve hatta performans açısından Rodri'yi geride bıraktı.
27 yaşındaki oyuncunun sergilediği performansın katlanarak artması, Barela'yı büyük ligler için son derece arzu edilen bir hedef haline getirdi.
Inter, Barella ile 2029 yılına kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, gelecek tekliflere karşı yüklü bonservis bedeli talep edecek olmasına rağmen İtalyan oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
İtalyan devinin, Barella için yaklaşık 90 milyon euroluk tahmini bonservis bedeli belirlemiş olması, ilgilenen kulüpler için büyük bir zorluk teşkil ediyor, ancak bazılarının çaba göstermeye istekli olduğu da göz ardı edilmiyor.
Özellikle Real Madrid'in Barella'yı Toni Kroos'un yerine geçecek potansiyel isim olarak görmesi, bir diğer İspanyol takımı Atletico Madrid'in de, kadroda köklü değişiklik yapılmasının düşünüldüğü bir dönemde her iki takım da Barella'nın gelişinden büyük fayda sağlayabilir.
Rekabetin giderek arttığı transfer piyasasında Barella'nın durumu önümüzdeki ayların en sıcak konularından biri olacak.
Geriye kalan soru, Inter'in gerçekten en değerli mücevherlerinden birinden ayrılmayı düşünüp düşünmeyeceği ve eğer öyleyse, hangi fiyatla olacağıdır.
Nicolo Barella bu sezon Inter formasıyla çıktığı 5 lig maçında 1 gol, 1 de asist katkısında bulundu.