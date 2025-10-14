A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile 2026 Dünya Kupası elemelerinde kritik bir maça çıkacak. Sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak ay-yıldızlı ekibin mutlak 3 puana ihtiyacı var. Peki, A Milli Futbol Takımı grupta ikinci olursa Dünya Kupası'na katılabilecek mi? Play-off turunda hangi takımlarla eşleşebilir? Grupta ikincilik için avantajı elinde bulunduran A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma senaryoları haberimizde...

1 /7 2026'da Kanada, ABD ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası için eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımı da elemelerde E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan'la birlikte yer alıyor. 3. maçlar sonunda Türkiye, İspanya'nın arkasında ikinci sırada bulunuyor. Peki, A Milli Takım grubunu 2. sırada bitirirse neler olacak? İşte detaylar...

2 /7 A Milli Futbol Takımı'nın grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali kalan üç maç öncesi yüzde 85 olarak görülüyor. Türkiye ikinci olursa, adını 12 grup ikincisi arasına yazdıracak ve Uluslar Ligi'nde gelen (eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen) 4 takımla birlikte 16 takımla play-off oynayacak.

3 /7 Millilerin play-off turunda 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95... Ay-yıldızlıların avantajı ise ilk turu evinde oynayacak, güçlü takımlarla eşleşmeyecek.

4 /7 A Milli Takım play-off'ta hani takımlarla eşleşebilir?



5 /7 A Milli Takım play-off'larda 4. torbadan gelecek takımla oynayacak. Tahmini olarak 4. torbada İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda, Moldova yer alacak. İkinci turda ise 2. veya 3. torbadan kazanan takımlarla karşılaşıyoruz.



6 /7 Muhtemel 2. torbada; Polonya, İskoçya, Macaristan, Çekya, 3. torbada ise Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk gibi takımlar yer alacak. 1. torbada yer alarak İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşmeyeceğiz.