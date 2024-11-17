A Milli Takım A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibiyle 0-0 berabere kalarak A Ligi'ne yükselme şansını Karadağ maçına bıraktı. Peki, hangi sonuçlarda A Ligi'ne yükseleceğiz? İşte merak edilen tüm ihtimaller...

1 /9 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımı, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

2 /9 Puanını 11'e yükselten ay-yıldızlı ekibin A Ligi'ne yükselmesi ise Karadağ maçına kaldı.

3 /9 Peki, A Milli Futbol Takımı A Ligi'ne nasıl yükselebilir? İşte tüm ihtimaller...

4 /9 A LİGİ'NE NASIL YÜKSELİRİZ?

Grupta puanını 11 yapan Milliler, A Ligi için play-off oynamayı garantiledi.

5 /9 Ay-yıldızlı ekip deplasmanda karşılaşacağı Karadağ'ı yenerse başka sonuçlara bakmaksızın Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek.

6 /9 Türkiye'nin Karadağ ile berabere kalması durumunda, Galler'in İzlanda'yı 4 farklı yenmemesi gerekiyor. Milli Takım'ın Galler'e karşı +3 averaj üstünlüğü bulunuyor.

7 /9 Türkiye berabere kalır, Galler de deplasmanda İzlanda engelini geçemezse A Milli Takım A Ligi'ne yükselecek.

8 /9 Milli takım Karadağ'a yenilir, Galler de İzlanda'yı mağlup edemezse yine A Ligi'ne yükseleceğiz.