A Milli Takım'a gelecek mi? Ceyhun Kazancı'dan Deniz Gül açıklaması

Deniz Gül'ün de A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek istediğini belirten Kazancı, "Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak" dedi.











