A Milli Takım'da çarpıcı detay ortaya çıktı! Dünyaca ünlü teknik adama teklif gitmiş

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından tartışmalar sürerken A Milli Takım'la ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.
Dünya Kupası’nda üst üste alınan iki mağlubiyetle ülke genelinde büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
Teknik direktör Vincenzo Montella bir anda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Koltuğu sallantıda olan İtalyan çalıştırıcının yerine şimdiden yeni isimler yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, çarpıcı bir geçmiş transfer detayı gün yüzüne çıktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı dönemde TFF’nin Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw’e resmi teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Joachim Löw’ün ay yıldızlı ekibe gelmeye sıcak baktığı ancak dönemin yöneticisi Hamit Altıntop’a, "Ailevi sebeplerden dolayı Türkiye’de uzun süreli kalamam. Maç dönemlerinde gelmemi kabul ederseniz, görevi devralırım" dediği öğrenildi.
Geçmişte böyle davranan hocalarla başarı yakalanamadığını ve ciddi koordinasyon sıkıntıları yaşandığını belirterek Hamit Altıntop’un masadan kalktığı belirtildi. Yaşanan bu tıkanıklığın ardından rota Vincenzo Montella’ya çevrilmiş ve İtalyan teknik adamla sözleşme imzalanmıştı.