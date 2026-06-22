Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım'da çarpıcı detay ortaya çıktı! Dünyaca ünlü teknik adama teklif gitmiş

A Milli Takım'da çarpıcı detay ortaya çıktı! Dünyaca ünlü teknik adama teklif gitmiş

09:2822/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından tartışmalar sürerken A Milli Takım'la ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.

Dünya Kupası’nda üst üste alınan iki mağlubiyetle ülke genelinde büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella bir anda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Koltuğu sallantıda olan İtalyan çalıştırıcının yerine şimdiden yeni isimler yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, çarpıcı bir geçmiş transfer detayı gün yüzüne çıktı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı dönemde TFF’nin Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw’e resmi teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Joachim Löw’ün ay yıldızlı ekibe gelmeye sıcak baktığı ancak dönemin yöneticisi Hamit Altıntop’a, "Ailevi sebeplerden dolayı Türkiye’de uzun süreli kalamam. Maç dönemlerinde gelmemi kabul ederseniz, görevi devralırım" dediği öğrenildi.

Geçmişte böyle davranan hocalarla başarı yakalanamadığını ve ciddi koordinasyon sıkıntıları yaşandığını belirterek Hamit Altıntop’un masadan kalktığı belirtildi. Yaşanan bu tıkanıklığın ardından rota Vincenzo Montella’ya çevrilmiş ve İtalyan teknik adamla sözleşme imzalanmıştı.

#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Joachim Löw
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İÇİ VE İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA 2026: MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu