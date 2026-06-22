A Milli Takım'da çarpıcı detay ortaya çıktı! Dünyaca ünlü teknik adama teklif gitmiş

Teknik direktör Vincenzo Montella bir anda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Koltuğu sallantıda olan İtalyan çalıştırıcının yerine şimdiden yeni isimler yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, çarpıcı bir geçmiş transfer detayı gün yüzüne çıktı.