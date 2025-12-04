Aboubakar'dan Beşiktaşlı yıldız için olay sözler! "Galatasaray'da oynarsa..."

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu hakkında çarpıcı bir Galatasaray yorumu yaptı.
Kariyerine Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü’de devam eden Vincent Aboubakar, eski takımıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Icardi mi, Osimhen mi?" sorusuna cevap veren Vincent Aboubakar, "Icardi iyi futbol oynuyor. Osimhen'de sadece gol var. Golü çıkarırsan başka ne yapabiliyor?" dedi.
"En-Nesyri, Osimhen, Onuachu, Abraham. En iyisi hangisi?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Kamerunlu golcü, Abraham'ın iyi bir futbolcu olduğundan bahsederek, "Abraham. Futbolu çok iyi biliyor. Takımın oyuncuyu kullanmayı bilmesi lazım. Eğer bir oyuncu gol atamıyorsa, etrafına iyi oyuncular almak lazım. Abraham'ı Galatasaray'a koy, daha çok gol atacak." sözlerini sarf etti.