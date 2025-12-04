Aboubakar'dan Beşiktaşlı yıldız için olay sözler! "Galatasaray'da oynarsa..."

"En-Nesyri, Osimhen, Onuachu, Abraham. En iyisi hangisi?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Kamerunlu golcü, Abraham'ın iyi bir futbolcu olduğundan bahsederek, "Abraham. Futbolu çok iyi biliyor. Takımın oyuncuyu kullanmayı bilmesi lazım. Eğer bir oyuncu gol atamıyorsa, etrafına iyi oyuncular almak lazım. Abraham'ı Galatasaray'a koy, daha çok gol atacak." sözlerini sarf etti.