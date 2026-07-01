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Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi: Maaşını ödemeye hazır

Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi: Maaşını ödemeye hazır

09:301/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Premier Lig'e yükselen Hull City'nin, Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, tecrübeli futbolcunun yüksek maaşını karşılayabilecek mali güce sahip olduğu ifade edildi.

Premier Lig'e yükselerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Fenerbahçeli yıldızı transfer gündemine aldı.

Hull City yönetiminin Anderson Talisca'nın transfer şartlarını değerlendirdiği ve olası bir anlaşma için çalışmalarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Hull City'nin, Anderson Talisca'nın yıllık 8,5 milyon euro seviyesindeki maaşını karşılayabilecek mali yapıya sahip olduğu belirtilirken, bunun İngiliz ekibine transfer görüşmelerinde önemli bir avantaj sağlayabileceği ifade edildi.

32 yaşındaki Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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