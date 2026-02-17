Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Juventus maçı tahmini

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Juventus maçı tahmini

09:5917/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda bu akşam oynanacak Galatasaray-Juventus maçı öncesi skor tahminlerini paylaştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam RAMS Park’ta Juventus’u konuk edecek.

Saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılı temsilcimiz, 25 Şubat’ta İtalya’da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor hedefliyor.

Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener tahminlerini açıkladı.

Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı Galatasaray’ın kazanacağını öngörürken, Abdülkerim Durmaz mücadelede 1-1 beraberlik beklediğini söyledi.

Ahmet Çakar da maçın berabere biteceği görüşünü dile getirirken, Ertem Şener ise sarı-kırmızılıların 2-1 galip geleceğini tahmin etti.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Juventus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bu yıl ne zaman başlayacak 2026? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi