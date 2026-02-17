Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Juventus maçı tahmini

Futbol yorumcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda bu akşam oynanacak Galatasaray-Juventus maçı öncesi skor tahminlerini paylaştı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam RAMS Park’ta Juventus’u konuk edecek.
Saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılı temsilcimiz, 25 Şubat’ta İtalya’da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor hedefliyor.
Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener tahminlerini açıkladı.
Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı Galatasaray’ın kazanacağını öngörürken, Abdülkerim Durmaz mücadelede 1-1 beraberlik beklediğini söyledi.
Ahmet Çakar da maçın berabere biteceği görüşünü dile getirirken, Ertem Şener ise sarı-kırmızılıların 2-1 galip geleceğini tahmin etti.