Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye cevap: 'İstanbul'a gelmem için tek bir şartım var'

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef Alexander Sörloth. Sarı lacivertli takım Alexander Sörloth ile görüşmelere başladı. Norveçli oyuncunun, Fenerbahçe'ye gelmek için tek bir şartının olduğu öğrenildi.

1 /7 Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk isim Alexander Sörloth.

2 /7 Sarı-lacivertliler, Norveçli golcünün menajeriyle görüştü.

3 /7 Sabah'ta yer alan habere göre; Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'ye gelmesi için tek bir şartı var.

4 /7 2026 Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Sörloth, ilk 11 garantisi istiyor.

5 /7 Fenerbahçe'nin ise bu garantiyi verdiği aktarılırken, Norveçli yıldızın Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile de görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

6 /7 Bu toplantıda Simeone, Sörloth'a "İlk 11 garantisi veremem" derse yıldız golcü, Fenerbahçe'ye gelmek için harekete geçecek.