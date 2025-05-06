"Ali Koç'un tek şansı Osimhen"

Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası yönetime tepkiler çığ gibi büyürken, başkan Ali Koç'a şaşırtan bir transfer önerisi geldi. Spor yazarı Mehmet Arslan, Ali Koç'un tek şansı olduğunu belirtti ve yönetimi taraftarla barıştırabilecek transferi açıkladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, ligin bitimine 4 maç kala zirvenin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
Sarı-lacivertli taraftarlar derbi mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşarken, yönetimi istifaya çağırdı. Ali Koç ve Jose Mourinho'ya tepki gösteren taraftarların büyük bölümü, kulübün acilen olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğini savundu.
Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Arslan, Fenerbahçe yönetimine şaşırtan bir öneride bulundu. Arslan, Ali Koç'u taraftarlarla barıştırıp yeni sezona güçlü bir giriş yaptıracağını düşündüğü formülü açıkladı.
Mehmet Arslan, "Ali Koç yönetiminin önünde şimdi bir şans var. Taraftarla ancak böyle barışıp yeni sezona güçlü bir şekilde adım atabilirler. Bu bazılarına hayal gibi gelebilir ama tek yol var; Victor Osimhen transferi. Camiayı, taraftarı ancak böyle ikna edebilirler" ifadelerini kullandı.