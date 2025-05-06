"Ali Koç'un tek şansı Osimhen"

Mehmet Arslan, "Ali Koç yönetiminin önünde şimdi bir şans var. Taraftarla ancak böyle barışıp yeni sezona güçlü bir şekilde adım atabilirler. Bu bazılarına hayal gibi gelebilir ama tek yol var; Victor Osimhen transferi. Camiayı, taraftarı ancak böyle ikna edebilirler" ifadelerini kullandı.