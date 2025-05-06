Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
"Ali Koç'un tek şansı Osimhen"

"Ali Koç'un tek şansı Osimhen"

09:336/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası yönetime tepkiler çığ gibi büyürken, başkan Ali Koç'a şaşırtan bir transfer önerisi geldi. Spor yazarı Mehmet Arslan, Ali Koç'un tek şansı olduğunu belirtti ve yönetimi taraftarla barıştırabilecek transferi açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, ligin bitimine 4 maç kala zirvenin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar derbi mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşarken, yönetimi istifaya çağırdı. Ali Koç ve Jose Mourinho'ya tepki gösteren taraftarların büyük bölümü, kulübün acilen olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğini savundu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Arslan, Fenerbahçe yönetimine şaşırtan bir öneride bulundu. Arslan, Ali Koç'u taraftarlarla barıştırıp yeni sezona güçlü bir giriş yaptıracağını düşündüğü formülü açıkladı.

Mehmet Arslan, "Ali Koç yönetiminin önünde şimdi bir şans var. Taraftarla ancak böyle barışıp yeni sezona güçlü bir şekilde adım atabilirler. Bu bazılarına hayal gibi gelebilir ama tek yol var; Victor Osimhen transferi. Camiayı, taraftarı ancak böyle ikna edebilirler" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 DİB MBSTS sonuçları erişime açıldı: Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranı