Manchester United kalesini koruyan milli file bekçisi Altay Bayındır sezon sonu takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki kalecinin Süper Lig'e geri dönmeye hazırlandığı ve prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United kalesini koruyan milli oyuncu Altay Bayındır'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
27 yaşındaki file bekçisinin oynadığı süreçte sergilediği performans, teknik direktör Ruben Amorim tarafından sınıfta kaldı.
Milli kalecinin gelecek sezon tekrardan Süper Lig'e döneceği iddia edilirken prensip anlaşmasına bile varıldığı yazıldı.
Mynet'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Mert Günok'un yanına eski Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.
Siyah-beyazlılar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayı doğrultusunda milli eldiven için harekete geçti.
Haberde transferden yetkili isimlerin Altay Bayındır ile prensip anlaşmasına vardığı, sezon sonunda Manchester United ile resmi görüşmelerin başlayacağı belirtildi.