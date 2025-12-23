Yeni Şafak
Anlaşma sağlandı: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

20:4923/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor’da forma giyen Anthony Musaba ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyeceği bildirildi.

Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Anthony Musaba transferinde sona geldi.

Sarı-lacivertli yönetimin, Samsunspor’un Hollandalı hücum oyuncusunun transferin bitirmek üzere olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığını belirten gazeteci Erdem Akbaş, "Yönetim serbest kalma bedelini ödeyerek Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katacak. Fenerbahçe, oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme planlıyor" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncunun 6 milyon euro serbest kalma maddesi olduğu bildirildi.

Samsunspor, Musaba’yı sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday’den 1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Anthony Musaba, her iki kanatta görev yapabilmesinin yanı sıra santrfor pozisyonunda da oynayabiliyor. Hollandalı oyuncu, Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

