FIFA Arap Kupası 2025 finali, futbol tarihinin en unutulmaz gollerinden birine sahne oldu. Lusail Stadyumu'nda oynanan dev maçın henüz 4. dakikasında, orta saha çizgisinin bile gerisinden çekilen o inanılmaz şut, tüm dünyada şok etkisi yarattı. İşte o enfes golün videosu...
FIFA Arap Kupası 2025 finalinde Ürdün ve Fas karşı karşıya geldi. Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan finalde Faslı yıldız Oussama Tannane, kalecinin önde olduğunu fark edince kendi yarı sahasından imkansızı denedi.
Yaklaşık 60 metreden kaleyi bulan ve "yüzyılın golü" yakıştırması yapılan o vuruş, kupanın kaderini belirleyen ilk kıvılcım oldu.
Top tam 59 metre süzülerek ağlarla buluştu. Ürdün, Ali Olwan ile geri dönmeye çalışsa da uzatmalarda sahneye çıkan Hamdallah, Fas'a tarihi bir şampiyonluk daha getirdi.
Fas 3-2 kazandığı maçın ardından büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı.