FIFA Arap Kupası 2025 finali, futbol tarihinin en unutulmaz gollerinden birine sahne oldu. Lusail Stadyumu'nda oynanan dev maçın henüz 4. dakikasında, orta saha çizgisinin bile gerisinden çekilen o inanılmaz şut, tüm dünyada şok etkisi yarattı. İşte o enfes golün videosu...

1 /5 FIFA Arap Kupası 2025 finalinde Ürdün ve Fas karşı karşıya geldi. Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan finalde Faslı yıldız Oussama Tannane, kalecinin önde olduğunu fark edince kendi yarı sahasından imkansızı denedi.



2 /5 Yaklaşık 60 metreden kaleyi bulan ve "yüzyılın golü" yakıştırması yapılan o vuruş, kupanın kaderini belirleyen ilk kıvılcım oldu.



3 /5 Top tam 59 metre süzülerek ağlarla buluştu. Ürdün, Ali Olwan ile geri dönmeye çalışsa da uzatmalarda sahneye çıkan Hamdallah, Fas'a tarihi bir şampiyonluk daha getirdi.



4 /5 Fas 3-2 kazandığı maçın ardından büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı.