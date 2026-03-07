Yeni Şafak
Arda Güler oyundan alınırken yine tepki gösterdi! Arbeloa'dan açıklama geldi

Arda Güler oyundan alınırken yine tepki gösterdi! Arbeloa'dan açıklama geldi

09:477/03/2026, суббота
G: 7/03/2026, суббота
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Celta Vigo maçında oyundan alınırken dikkat çeken bir reaksiyon verdi. Mücadele sonrası hocası Arbeloa'dan da açıklama geldi.

Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı. Oyundan ilk çıkarılan isim olan milli futbolcu bu karara tepki gösterdi.

Arda Güler kenarda numarasının yandığını görünce oldukça şaşırdı "Ben mi?" dedi ve alaycı bir gülümsemeyle karşılık verdi.

Karşılaşmanın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler'le ilgili konuşan Arbeloa, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık." dedi.


