Arda Güler, Türk futbol tarihinin zirvesine çıktı! İşte milli yıldızın rekor kıran yeni piyasa değeri

08:4013/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Real Madrid forması giyen genç milli yıldızımız Arda Güler, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle Türk futbolunda daha önce görülmemiş bir değere ulaştı. 20 yaşındaki oyuncu, sergilediği başarılı performansın ardından piyasa değerini büyük ölçüde artırarak Türk futbol tarihinin en değerli futbolcusu unvanını ele geçirdi.

Real Madrid'in milli yeteneği Arda Güler, Transfermarkt'ın son piyasa değeri revizyonu sayesinde Türk futbolunun gelmiş geçmiş en pahalı ismi olarak kayıtlara geçti.



90 Milyon Euro'luk Zirve Değer


Ülkemizin gururu olan genç futbolcu, tam 90 milyon euro'luk piyasa değeriyle Türk futbol tarihinde rekorun yeni sahibi konumuna yükseldi.



30 Milyon Euro'luk Dev Yükseliş


Daha önce 60 milyon euro olarak değerlendirilen 20 yaşındaki yıldızın değeri, bu son güncellemeyle tam 30 milyon euro artarak inanılmaz bir sıçrama yaptı.



Bu Sezonki Muhteşem Performansı


Sezon boyunca teknik patron Xabi Alonso'nun gözdesi haline gelen Arda, tam 28 karşılaşmada 4 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek takımı sırtladı.



Güncellemeden önceki liste


Transfermarkt'ın güncellemeden önceki tarihin en değerli Türk futbolcular listesi şu şekildeydi:


Kenan Yıldız 75 milyon Euro (2025)

Arda Güler 60 milyon Euro (2025)

Hakan Çalhanoğlu 45 milyon Euro (2024)

Çağlar Söyüncü 45 milyon Euro (2021)

Orkun Kökçü 35 milyon Euro (2023)

Cengiz Üner 35 milyon Euro (2018)

Arda Turan (35 milyon Euro (2015)

Ozan Kabak 32 milyon Euro (2020)

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro (2024)

Merih Demiral 30 milyon Euro (2020)

