Arda Güler'den Fenerbahçeli futbolcuya mesaj: Maç oynanırken paylaştı

09:3828/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe-Ferencvaros maçını yakından takip etti. Milli futbolcu, karılaşma oynanırken sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu için bir paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir ilk 11’de görev aldı ve gösterdiği performansla beğeni topladı.

Genç oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mücadele devam ederken karşılaşmayı takip eden Real Madrid’in milli futbolcusu Arda Güler, eski takımından Yiğit Efe Demir için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Arda Güler, mesajında, "Maşallah kardeşim benim, daha nice hayallerine" ifadelerini kullanırken, paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi de ekledi.

Real Madrid'de Xabi Alonso’nun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Arda Güler’in bu paylaşımı, kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük etkileşim aldı.

#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Yiğit Efe Demir
#Arda Güler
