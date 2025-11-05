Yeni Şafak
Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde olay tepki

09:565/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında 82 dakika süre aldı. Milli futbolcu maçta İngiliz taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Bunun nedeni ise mart ayında oynanan milli maça dayanıyor.

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11 başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 

İlk yarısı golsüz geçilen karşılamada ev sahibi 61’de Mac Allister’ın golüyle öne geçti. 

Yüksek tempoda oynanan karşılaşmada Real Madrid, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, kalesinde ise Courtois kritik kurtarışlarıyla farkı önledi. 

Maçta 82 dakika süre alan Arda Güler, top ayağına geldiğinde İngiliz ekibinin taraftarları tarafından yuhalandı. 

Liverpool taraftarlarının Arda Güler'e tepki göstermesinin nedeni ise Türkiye'nin mart ayında oynadığı Macaristan maçına dayanıyor.

Arda Güler, Liverpool forması giyen Macar futbolcu Szoboszlai'yle milli maçta gerginlik yaşamıştı.

Macar oyuncu karşılaşma sonrası Arda Güler’in bulunduğu paylaşıma “1088 dakika” yorumunu yazmıştı. (1088 dakika, Arda Güler'in o dönemde Real Madrid'de aldığı süre.)

Arda Güler, Szoboszlai'nin yaptığı yoruma Instagram hesabından paylaşım yaparak karşılık vermişti. Milli oyuncu Macar futbolcu için "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

