Arda Güler’in kolundaki cihaz endişeye neden oldu: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’yu 6-1'le geçti. Milli futbolcu Arda Güler, hem performansıyla hem de kolundaki ilginç cihazla gündem oldu.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında sahasında ağırladığı Monaco’yu 6-1 mağlup etti.
İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 5 ve 26. dakikalarda Kylian Mbappe, 51. dakikada Mastantuono, 55. dakikada Jan Kehrer (kendi kalesine), 63. dakikada Vinicius Junior, 80. dakikada Jude Bellingham attı. Monaco'nun tek golü 72. dakikada Jordan Teze'den geldi.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, Vinicius Junior’un attığı golde asist yaparak skora doğrudan katkı verdi. Performansıyla dikkat çeken Arda, maç boyunca aktif görüntüsüyle alkış aldı.
Maç sırasında Arda Güler’in kolunda taşıdığı bir cihaz ise dikkati çekti. Sosyal medyada büyük merak uyandıran bu cihazın, kandaki glikoz seviyesini anlık olarak ölçen bir sensör olduğu ortaya çıktı.
Genellikle şeker hastalarının takibinde kullanılan bu sensör, Arda Güler’in takması nedeniyle kısa süreli endişeye yol açtı. Ancak söz konusu cihazın yalnızca diyabet için kullanılmadığı öğrenildi.
Glikoz sensörlerinin; beslenme düzeni, toparlanma süreci, maç ve antrenman performansı takibi gibi alanlarda da profesyonel sporcular tarafından sıkça tercih edildiği belirtildi.
Arda Güler’in bu cihazı kullanmasının herhangi bir sağlık sorunuyla değil, performansını en üst seviyeye çıkarmaya yönelik bilinçli ve profesyonel bir adım olduğu bildirildi.