Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turan İzmir'i istemişti: UEFA'dan şok karar

Arda Turan İzmir'i istemişti: UEFA'dan şok karar

12:493/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Polonya ekibi Lech Poznan ile karşı karşıya geleceği iç saha maçının İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynama talebini UEFA kabul etmedi.

Ukrayna ile Rusya arasında 4 yıldır devam eden savaştan dolayı Avrupa kupalarındaki maçlarını Polonya'da oynayan Shakhtar'ın teknik direktörü Arda Turan, rakibinin aynı ülke takımı olmasından dolayı iç saha maçını Göztepe'nin stadında oynamak istediğini ifade etmişti. 

Turan'ın talebine Göztepe yönetimi ve taraftarları olumlu karşılık vererek Ukrayna ekibini İzmir'e davet etmişti. 



Göztepeli taraftarlar, Süper Lig'de geçen cumartesi günü oynanan Eyüpspor maçında Shakhtar Donetsk için, "Bizim evimiz, sizin eviniz" pankartı açmıştı.

Konferans Ligi organizasyonunu düzenleyen UEFA, stat ve ülke değişikliği talebini kabul etmedi.


İki takım arasında 19 Mart Perşembe günü Shakhtar Donetsk'in ev sahibi olacağı rövanş maçı Polonya'da Krakow'daki Henryk Reyman’s Stadı'nda oynanacak.

#UEFA
#Konferans Ligi
#Arda Turan
#Shakhtar Donetsk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi