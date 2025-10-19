Arda Turan kabusu yaşadı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Polissya karşısında deplasmanda iki puan bırakarak liderliği kaptırdı. Deneyimli teknik adam maç sonu oyuncusuyla ilgili bir de kötü haber verdi.
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Polissya ile golsüz berabere kaldı.
Arda Turan'ın takımı, bu beraberliğin ardından liderliği, haftayı kayıpsız geçen Kryvbas'a kaptırdı.
Kryvbas 19 puanla liderliğe yükselirken, Shakhtar Donetsk 18 puanla ikinci sırada yer aldı.
Maç sonu karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Arda Turan, "Sistemimize ve organizasyonumuza bağlı kaldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu bizim için bir sorun değil. Böyle oynarsak puan kaybetme ihtimalimiz var. Önemli olan doğru yolda olmamız. 20 günde 7 maç var, bakalım neler olacak. Bugün çok üzülmüyorum. Bir puan bizim için fena değil. Konferans Ligi'nde oynamaya devam edeceğiz" dedi.
Oyuncusu Oleg Ocheretko'nun sakatlanıp maça devam etmesi hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Bacağını görebilseydiniz, yürüyemeyecek kadar ciddi bir sakatlık görürdünüz. İlginç olan bu sakatlık, faul bile sayılmayacak bir pozisyonda gerçekleşti" diye konuştu.
Arda Turan, maçta rakip takımla yaşadığı gerginlik hakkında ise, "Polissya teknik direktörüne ve teknik ekibine saygı duyuyorum. Sadece hakemle konuştum, onlarla hiçbir şey konuşmadım. Ama bizim hakkımızda bir şey söylerlerse, biz Shakhtar için buradayız. Oyuncularımı savunurum, antrenörlerimi savunurum. Oyuncularım için her şeyi yapabilirim. Bu bir taraf. Öte yandan, Polissya'nın organizasyonuna gerçekten saygı duyuyorum ama hoşuma gitmeyen anlar da oluyor. Bunu yaparlarsa hoşuma gitmez, çünkü onlarla iletişime geçmedik. Ama bizimle konuşurlarsa, o zaman herkesle konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.