Arda Turan La Liga’ya geri dönüyor: O kulüpten devre arası teklif!

Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor’u çalıştıran Arda Turan’a La Liga’dan sürpriz talip çıktı. Tarihinde Süper Lig’e ilk kez çıkmayı başaran Eyüpspor’da başarının en büyük mimarı Arda Turan oldu. Süper Lig’de de Arda Turan önderliğinde 18 maçta 8 galibiyet 6 beraberlik 4 mağlubiyet alan İstanbul ekibi 30 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Teknik direktörlük performansıyla birçok kulübün radarına giren Arda Turan, futbolculuk döneminde de bir dönem forma terlettiği La Liga’ya dönebilir. Detaylar haberimizde.

1 /7 Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan’a La Liga’dan talip olduğu belirtildi.

2 /7 Ligde 17. sırada bulunan Getafe’nin, Arda Turan’ı takımın başına getirmek istediği ifade edildi.



3 /7 Gazeteci Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Arda Turan’a teklif yapan kulübün Getafe olduğu ve genç teknik adamın bu sezonu Eyüpspor’da tamamlamak istediği aktarıldı.



4 /7 Turan’ın sözleşmesi normal şartlarda Haziran 2025’te sona eriyor.



5 /7 Başarılı çalıştırıcının, önümüzdeki sezon için birçok teklif aldığı ve önceliğinin Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takıma transfer olmak olduğu vurgulandı.



6 /7 29 milyon € kadro değeri olan Eyüpspor’da başarılı bir grafik çizen Arda Turan, bu sezon 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 1,67 puan ortalaması yakaladı.