Arda Turan Shakhtar Donetsk'te 11 yıl sonra görülmeyeni başardı

Arda Turan Shakhtar Donetsk’te 11 yıl sonra görülmeyeni başardı

09:0223/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de Obolon Kiev'i 6-0 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Turuncu-siyahlılar, ligdeki son iki karşılaşmasında rakiplerine karşı üst üste 6 ve üzeri gol atma başarısı gösterdi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Obolon Kiev'e konuk oldu. Obolon Arena'da oynanan maç misafir takımın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Shakhtar'a farklı galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Valeriy Bondar 48. dakikada Vinicius Tobias, 49. dakikada Luca Meirelles, 69. dakikada Eguinaldo, 80. dakikada Isaque Silva ve 82. dakikada Kaua Elias'tan geldi.



Ligdeki bir önceki maçında SK Poltava'yı 7-1 yenen Shakhtar son iki karşılaşmasında rakip fileleri toplam 13 kez havalandırdı.



Turuncu siyahlılar, ligde 11 yılın ardından ilk kez iki maç üst üste 6 ve üstünde gol attı. Shakhtar Donetsk 2014-15 sezonunda, önce Donetsk Olimpik'i 6-0, ardından Mariupol Illichivets'i 6-2'lik skorla mağlup etmişti.



Bu galibiyetle puanını 30'a çıkaran Arda Turan'ın takımı, Ukrayna Premier Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü. Obolon Kiev ise 16 puanla 11. sırada yer aldı.



