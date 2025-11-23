Arda Turan Shakhtar Donetsk’te 11 yıl sonra görülmeyeni başardı

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de Obolon Kiev'i 6-0 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Turuncu-siyahlılar, ligdeki son iki karşılaşmasında rakiplerine karşı üst üste 6 ve üzeri gol atma başarısı gösterdi.

1 /5 Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Obolon Kiev'e konuk oldu. Obolon Arena'da oynanan maç misafir takımın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.





2 /5 Shakhtar'a farklı galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Valeriy Bondar 48. dakikada Vinicius Tobias, 49. dakikada Luca Meirelles, 69. dakikada Eguinaldo, 80. dakikada Isaque Silva ve 82. dakikada Kaua Elias'tan geldi.





3 /5 Ligdeki bir önceki maçında SK Poltava'yı 7-1 yenen Shakhtar son iki karşılaşmasında rakip fileleri toplam 13 kez havalandırdı.





4 /5 Turuncu siyahlılar, ligde 11 yılın ardından ilk kez iki maç üst üste 6 ve üstünde gol attı. Shakhtar Donetsk 2014-15 sezonunda, önce Donetsk Olimpik'i 6-0, ardından Mariupol Illichivets'i 6-2'lik skorla mağlup etmişti.



