Arda Turan’dan flaş Beşiktaş yanıtı! Basın toplantısında sordular ‘Benim için onurdur’ diyerek açıkladı

07:43 23/05/2026, Cumartesi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın vedası ve Başkan Serdal Adalı'nın yeni hoca arayışları sürerken, listenin 1 numaralı yerli adayı Arda Turan’dan ilk resmi açıklama geldi.

Shakhtar Donetsk ile ilk yılında Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ın Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.


Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından basın toplantısında Arda Turan'a Beşiktaş iddiaları soruldu. Turan, iddialara yanıt verdi.


Beşiktaş ile anılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arda Turan, "Beşiktaş gibi bir büyük takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur. Ancak yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk. Geleceğim oldukça açık." dedi.


