Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

15:3921/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Arsenal evinde Atletico Madrid’i konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Arsenal - Atletico Madrid maçını tabii spor’dan HD olarak izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puanla 5. sırada yer alıyor. Premier League'de lider konumdalar ve son 8 maçlarının 7'sini kazandılar (sadece Manchester City ile berabere kaldılar).


Atletico Madrid ise 1 galibiyet 1 mağlubiyetle 3 puanla 10. sırada. La Liga'da 4. sıradalar ama lider Real Madrid'in 8 puan gerisindeler. Son 5 maçlarının 4'ünü kazandılar, ancak İngiltere deplasmanlarında UCL grup aşamasında hiç galibiyetleri yok (2 beraberlik, 3 mağlubiyet).


ARSENAL - ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Arsenal - Atletico Madrid maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Arsenal
#Atletico Madrid
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 21 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi