UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Arsenal evinde Atletico Madrid’i konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Arsenal - Atletico Madrid maçını tabii spor’dan HD olarak izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /4 Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig devi Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



2 /4 Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puanla 5. sırada yer alıyor. Premier League'de lider konumdalar ve son 8 maçlarının 7'sini kazandılar (sadece Manchester City ile berabere kaldılar).



3 /4 Atletico Madrid ise 1 galibiyet 1 mağlubiyetle 3 puanla 10. sırada. La Liga'da 4. sıradalar ama lider Real Madrid'in 8 puan gerisindeler. Son 5 maçlarının 4'ünü kazandılar, ancak İngiltere deplasmanlarında UCL grup aşamasında hiç galibiyetleri yok (2 beraberlik, 3 mağlubiyet).

