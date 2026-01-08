Arda Güler’li Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından yayınlanacak. Atletico Madrid - Real Madrid canlı izleme linki ve S SPORT canlı yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 /10 İspanya Süper Kupa'da yarı final mücadelesi derbiye ev sahipliği yapacak, Atletico Madrid ve Real Madrid kozlarını paylaşacak.



2 /10 Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Alinma Bank Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan maçı İspanyol hakem Mateo Ferrer yönetecek. Ferrer'in yardımcılıklarını Gonzalo Garcia ve Adrian Diaz yapacak. Dev karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 /10 Atletico Madrid, LaLiga'da yeni yıl öncesinde oynadığı son maçta deplasmanda Girona'yı 3-0 yenerken 2026'nın ilk maçında Real Sociedad deplasmanından 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.



4 /10 Real Madrid ise yeni yıl öncesi ağırladığı Sevilla'yı 2-0 mağlup ederken 2026'nın maçında konuk ettiği Real Betis'i 5-1'lik farklı skorla devirerek Madrid derbisine moralli geldi.



5 /10 İspanya Süper Kupa Final mücadelesi 11 Ocak Pazar günü oynanacak. Atletico Madrid - Real Madrid maçının kazananı finalde Barcelona'nın rakibi olacak.



6 /10 Atletico Madrid ve Real Madrid arasında oynanan son 10 maçta Atletico daha üstün durumda.



7 /10 Diego Simeone'nin öğrencileri 4 galibiyet alırken Xabi Alonso'nun öğrencileri 2 defa rakibine karşı kazandı. Başkent kulüpleri 4 defa de berabere kaldı.



8 /10 Taraflar arasındaki son 10 maçta en gollü geçen maç 10 Ocak 2024'te oynanan Süper Kupa yarı finaliydi. Yine Suudi Arabistan'da oynanan karşılaşma 5-3 Real Madrid üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



9 /10 İki takım en son 27 Eylül 2025'te LaLiga'nın 7. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan karşılaşmada Atletico sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

