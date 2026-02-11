Avrupa’da sadece 3 takım kaldı: Fenerbahçe dev listede!

Süper Lig’de 21 haftalık periyotta rakiplerine geçit vermeyen Fenerbahçe, Avrupa’da bileği bükülmeyen 3 takım arasında yer aldı.
Avrupa’nın en üst düzey 10 liginde şampiyonluk yarışı kızışırken, sahadan yenilgisiz ayrılmayı alışkanlık haline getiren sadece üç takım kaldı.
Transfermarkt verileri ve son oynanan lig maçlarının ardından güncellenen tabloya göre; Portekiz’den Benfica, Türkiye’den Fenerbahçe ve Çekya’dan Slavia Prag, bileği bükülmez unvanlarını korumayı başararak Avrupa futbolunun zirvesine adlarını yazdırdılar.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’deki dominasyonunu sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son maçlarında aldıkları kritik galibiyetle birlikte ligdeki 21. sınavlarını da kayıpsız geçtiler.
Toplamda 14 galibiyet ve 7 beraberliğe ulaşan takım, topladığı 49 puanla hem şampiyonluk yolunda dev bir adım attı hem de Avrupa’nın en formda takımlarından biri durumunda.
Portekiz’de ise Benfica fırtınası esmeye devam ediyor. Tıpkı Fenerbahçe gibi 21 maçlık periyotta 14 galibiyet ve 7 beraberlik istatistiğine ulaşan Portekiz devi, 357 milyon euroluk kadro değeriyle bu listedeki en değerli ekip olarak dikkat çekiyor.
Benfica 21 maçın 17'sine José Mourinho önderliğinde çıktı ve Mourinho bu periyotta ligde 2.29 maç başına puan ortalamasına ulaştı.
Listenin sürpriz ancak bir o kadar da etkileyici ekibi olan Slavia Prag, Çekya liginde rakiplerine nefes aldırmıyor. 105 milyon euroluk mütevazı piyasa değerine rağmen dev bütçeli kulüplerle aynı istatistikleri paylaşan Prag temsilcisi, 21 maç sonunda ulaştığı 49 puanla yenilmezlik unvanını bırakmıyor.
14 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam eden ekip, ligde en yakın rakibine 5 puan fark atmış durumda.