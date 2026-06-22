Aziz Yıldırım masadan kalktı! "Bu rakamı kesinlikle veremeyiz"

Fenerbahçe'de teknik direktörün belli olmasının ardından transfer çalışmaları hız kazanırken başkan Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Başkanlığa Aziz Yıldırım, teknik direktörlüğe ise İsmail Kartal'ın geldiği Fenerbahçe'de Sörloth defteri yeniden açıldı.
Norveçli golcü, Juventus'tan 4 milyon euro, Fenerbahçe'den 15 milyon euro ücret istedi. Bunun üzerine yönetim transferde frene bastı.
Akşam'da yer alan habere göre Atletico Madrid de deneyimli golcü için 40 milyon euro talep etti. Başkan Aziz Yıldırım bu rakamı kesinlikle ödemek istemiyor.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu Villarreal'den Atletico Madrid'e 32 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.