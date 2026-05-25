Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aziz Yıldırım müjdeyi verdi: 2 transferi açıkladı

Aziz Yıldırım müjdeyi verdi: 2 transferi açıkladı

11:2025/05/2026, Pazartesi
G: 25/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de seçim atmosferi sürerken Aziz Yıldırım’dan taraftarı heyecanlandıran transfer açıklaması geldi. Tecrübeli isim, takıma katılması planlanan iki santrforun da belirlendiğini duyurdu.

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran’da yapılacak olan kongreye çevrildi.

Bu kongre öncesinde Aziz Yıldırım, transfer gündemine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün transfer planlamasında yer alan iki golcü oyuncunun da netleştiğini ifade etti. Yıldırım açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Alacağımız 2 santrforun da isimleri belli. Onların kendileriyle kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor."

"Yurt dışında onların menajerleri benimle buluşacaklar ve onlarla son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız."

#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe
#fenerbahçe transfer haberleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
25 Mayıs BİM kataloğu 2026: Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde?