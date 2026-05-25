Aziz Yıldırım müjdeyi verdi: 2 transferi açıkladı

Fenerbahçe’de seçim atmosferi sürerken Aziz Yıldırım’dan taraftarı heyecanlandıran transfer açıklaması geldi. Tecrübeli isim, takıma katılması planlanan iki santrforun da belirlendiğini duyurdu.
Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran’da yapılacak olan kongreye çevrildi.
Bu kongre öncesinde Aziz Yıldırım, transfer gündemine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün transfer planlamasında yer alan iki golcü oyuncunun da netleştiğini ifade etti. Yıldırım açıklamasında şu sözleri kullandı:
"Alacağımız 2 santrforun da isimleri belli. Onların kendileriyle kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor."
"Yurt dışında onların menajerleri benimle buluşacaklar ve onlarla son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız."