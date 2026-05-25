Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür

09:2825/05/2026, Pazartesi
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin 'dünya yıldızları' çıkışına cevap verdi. Yıldırım, UEFA Finansal Fair Play kurallarına dikkat çekerek kulübün ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken başkan adaylarının transfer planları gündemdeki yerini koruyor. Hakan Safi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı yıldız transfer açıklamalarına Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken bir cevap geldi.

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada, “Ben Fenerbahçe’ye dünya yıldızları getireceğim” ifadelerini kullanmış ve transfer konusunda maddi-manevi olarak hazır olduklarını söylemişti.

Sözcü’ye konuşan Aziz Yıldırım, kontrolsüz transfer harcamalarının kulüp için ciddi risk oluşturabileceğini belirtti. UEFA kurallarına vurgu yapan Yıldırım, finansal disiplinin korunması gerektiğini ifade etti

Yıldırım açıklamasında şu sözleri kullandı:


“Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar, getiremezsiniz! UEFA’dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez.”

Transfer planlamasına ilişkin de konuşan Aziz Yıldırım, kadronun ana iskeletini oluşturacak hamlelerin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.


Yıldırım, “İki santrfor dahil toplam 6 transferle kadroda ana iskeleti oluşturacağız. Bu oyuncuların hepsi 20-25 Haziran civarındaki sezon açılışına yetişecek. Sonra durup bakacağız, giden olursa ihtiyaca göre yeniden elden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör planlamasıyla ilgili de açıklama yapan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile son dönemde özellikle görüşmediğini belirtti.


Yıldırım, “15 gündür Aykut Kocaman’ı görmedim. Daha önce her hafta yemek yiyorduk. Etki altında kalmamak ve hata yapmamak için bekliyorum” dedi.

