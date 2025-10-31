Bahis oynadığına şahit olanlar var: O hakem neden listede yok?

Umut Eken, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





MHK’nın bu sezon düzenli olarak maç verdiği bir dönem FIFA kokartı bulunan M.Ö. isimli hakemin, birkaç yıl önce düzenli bahis oynadığı iddiası var. (Son 5 yıl içinde)





Kamplarda, yurt dışına gidilen seyahatlerde (tarihleri mevcut) yabancı liglerdeki maçlara bahis oynadığına şahit olanlar var.





Hakem, PFDK’ya sevk edilen 152 kişi arasında yok.





Şüphe şu; bu hakem iddia edildiği gibi bahis oynadı ise bu bahisleri hangi platformdan oynadı?





Bir de soru; PFDK’ya sevk edilen 152 kişi arasında neden kadın hakem yok?











