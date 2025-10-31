Bahis oynadığına şahit olanlar var: O hakem neden listede yok?

Türk futbolunda bahis skandalının yankıları sürerken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre; bahis oynadığı bilinen bir hakem, disipline sevk edilen 152 isim arasında yer almadı. Detaylar haberimizde.
FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 152 hakem hakkında bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Bu hakemlerin hepsi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilirken, konuyla ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
Gazeteci Umut Eken, PFDK'ya sevk edilen hakemler arasında bir ismin eksik olduğunu öne sürdü.
Eken, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu sezon düzenli olarak maç verdiği bir hakemin bahis oynadığının bilinmesine rağmen disipline sevk edilen isimler arasında yer almadığını ifade etti.
Umut Eken, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
MHK’nın bu sezon düzenli olarak maç verdiği bir dönem FIFA kokartı bulunan M.Ö. isimli hakemin, birkaç yıl önce düzenli bahis oynadığı iddiası var. (Son 5 yıl içinde)
Kamplarda, yurt dışına gidilen seyahatlerde (tarihleri mevcut) yabancı liglerdeki maçlara bahis oynadığına şahit olanlar var.
Hakem, PFDK’ya sevk edilen 152 kişi arasında yok.
Şüphe şu; bu hakem iddia edildiği gibi bahis oynadı ise bu bahisleri hangi platformdan oynadı?
Bir de soru; PFDK’ya sevk edilen 152 kişi arasında neden kadın hakem yok?