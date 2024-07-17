Barış Alper Yılmaz dünya yıldızlarını geride bıraktı: Avrupa’nın zirvesinde…

Avrupa’nın 10 önemli ligine dikkate alındığı listede Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezonda hem Galatasaray hem de Türkiye Milli Takımı formasıyla 70 maça çıkarak Avrupa’da en çok maça çıkan futbolcu oldu.



