Barış Alper Yılmaz dünya yıldızlarını geride bıraktı: Avrupa’nın zirvesinde…

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Barış Alper Yılmaz dünya yıldızlarını geride bırakarak zirvede yer aldı. EURO 2024’te milli takımda gösterdiği performansla da alkış toplayan yıldız futbolcu bir rekora imza attı.
Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.
Avrupa’nın 10 önemli ligine dikkate alındığı listede Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezonda hem Galatasaray hem de Türkiye Milli Takımı formasıyla 70 maça çıkarak Avrupa’da en çok maça çıkan futbolcu oldu.
Yılmaz, sarı kırmızılı forma altında 55 maçta sahada olurken, ay yıldızlı formayı ise 15 kez giydi.
Forvet oyuncusu, son oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'nin olduğu tüm maçlarda forma giymeyi başardı.
Barış Alper’den sonra en çok maça Fenerbahçe’nin yıldızı Dusan Tadic ve Manchester City’den Phil Foden çıktılar.
Her iki futbolcu da 69 maça çıkmayı başardı. Tadic, ilerleyen yaşına rağmen genç futbolculara taş çıkarmaya devam ediyor.
Sırp oyuncu, Fenerbahçe forması altında 56 ve Sırbistan Milli Takımı ile 13 maça çıktı.
Listede Sebastian Szymanski ve Kerem Aktürkoğlu da yer aldı. Her iki isim de 67 maç ile sezonu tamamladılar.
Szymanski, Fenerbahçe’de 55 ve Polonya Milli Takımı ile 12 kez sahada oldu.
Aktürkoğlu ise 54 kez Galatasaray ve 13 kez de milli formasını terletti.