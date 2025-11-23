Barış Alper Yılmaz'la ilgili olay iddia: Menajerinin ne söylediğini canlı yayında açıkladı

Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen teklif sonrası ayrılık krizi yaşayan Barış Alper Yılmaz için devre arası transfer ihtimali gündeme geldi. Oyuncunun menajerinin “Bu iş hala sıcak, devre arasında gidebiliriz” dediği ileri sürüldü.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği karşısında sahaya damgasını vurdu. 12 maçtır gol atamayan genç oyuncu, 3-2 biten lig maçında hem ağları sarsarak hem de asist yaparak takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Attığı golle sezon içindeki toplam sayısını 5’e çıkaran Barış Alper, Okan Buruk’un hücum planlarında yeniden ön plana çıktı.
Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen teklif nedeniyle ayrılık talebinde bulunduğu belirtilen Barış Alper Yılmaz, bu süreçte kulüpte krize yol açmıştı.
Youtube kanalı NEO Spor'da konuşan Serdar Ali Çelikler, kulislerde Barış Alper’in menajeri Tuncay Maldan’ın, "Bu iş hala sıcak devre arasında gidebiliriz" ifadelerinin konuşulduğunu aktardı.
Bu iddia, devre arasında Galatasaray cephesinde yeni bir krizin oluşabileceğini gösteriyor.