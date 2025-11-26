Beş İngiliz devi, 28 yaşındaki milli yıldız için karşı karşıya: Bedelsiz olarak transfer olacak!

Roma'nın 28 yaşındaki başarılı sağ beki Zeki Çelik, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Milli futbolcu için Premier Lig'in devleri adeta sıraya girdi. İşte detaylar.
İngiliz devleri, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Roma'nın 28 yaşındaki sağ beki Zeki Çelik'le ilgileniyor.
Team Talk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City de milli futbolcu için devrede. Haberde, İtalyan ekibinin takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Zeki'nin sözleşmesini uzatmak istediği aktarıldı.
Tecrübeli futbolcunun ise ocak ayından itibaren başka kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek ve İngiliz ekipleri şimdiden şartları araştırıyor. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan Zeki Çelik ve Roma arasında sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiği ancak Çelik'in karar vermek için acele etmediği öne sürüldü.
PERFORMANSI
Bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki sağ bek, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.