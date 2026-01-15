Beşiktaş - Keçiörengücü Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Beşiktaş evinde 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak. Peki, Beşiktaş Keçiörengücü ilk 11’ler belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /10 Beşiktaş - Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.



2 /10 Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.



3 /10 C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Ankara temsilcisi de İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmanın peşinde.



4 /10 BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK?

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak. Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

5 /10 Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.



6 /10 Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek.



7 /10 Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.



8 /10 Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.



9 /10 Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

