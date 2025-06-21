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Beşiktaş onu transfer listesinin başına koydu: Solskjaer’in gözdesi geliyor!

Beşiktaş onu transfer listesinin başına koydu: Solskjaer’in gözdesi geliyor!

11:2521/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Anderlecht’in 27 yaşındaki Danimarkalı santrforu için resmi transfer görüşmelerine başladı. Anderlecht, oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlerken, Beşiktaş bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba harcıyor. İşte detaylar.

Beşiktaş yönetimi, Dolberg transferi için resmi görüşmelere başladı. Anderlecht, oyuncusu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.


Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba harcıyor. Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında siyah-beyazlıların dışında İngiliz ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. 

Teknik Direktör Solskjaer, 27 yaşındaki golcüyü transfer listesinde ilk sıraya koydu. Solskjaer, Dolberg'in hem fizik gücü hem bitiriciliğiyle Süper Lig'de fark yaratacağı görüşünde.


Yıldız forvet, 2023'ün yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya Belçika'nın yolunu tutmuştu.

Yönetim, bonservis rakamını aşağı çekemezse kiralık + satın alma opsiyonlu formülü devreye sokacak. Dolberg cephesi ise Türkiye'ye sıcak bakıyor.



Geçtiğimiz sezon Anderlecht ekibiyle 24 gol, gol 2 asist toplam 26 gole katkıda bulunan deneyimli futbolcu Danimarka Milli Takım formasıyla çıktığı 55 maçta toplam 12 gole imza attı.


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