Beşiktaş onu transfer listesinin başına koydu: Solskjaer’in gözdesi geliyor!

Beşiktaş, yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Anderlecht’in 27 yaşındaki Danimarkalı santrforu için resmi transfer görüşmelerine başladı. Anderlecht, oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlerken, Beşiktaş bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba harcıyor. İşte detaylar.

1 /6 Beşiktaş yönetimi, Dolberg transferi için resmi görüşmelere başladı. Anderlecht, oyuncusu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.



2 /6 Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba harcıyor. Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında siyah-beyazlıların dışında İngiliz ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi.

3 /6 Teknik Direktör Solskjaer, 27 yaşındaki golcüyü transfer listesinde ilk sıraya koydu. Solskjaer, Dolberg'in hem fizik gücü hem bitiriciliğiyle Süper Lig'de fark yaratacağı görüşünde.



4 /6 Yıldız forvet, 2023'ün yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya Belçika'nın yolunu tutmuştu.

5 /6 Yönetim, bonservis rakamını aşağı çekemezse kiralık + satın alma opsiyonlu formülü devreye sokacak. Dolberg cephesi ise Türkiye'ye sıcak bakıyor.



