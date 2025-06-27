Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı! İşte geliş tarihi

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda ilk transferini yaptı. İşte detaylar...

1 /5 Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2 /5 Sol bek mevkisi için arayışta olan siyah-beyazlılar, David Jurasek ile anlaştı. 24 yaşındaki Çek futbolcunun, bonservisi Portekiz temsilcisi Benfica'nın elinde bulunuyor.

3 /5 24 yaşındaki Çek futbolcu hafta sonu İstanbul’a gelecek. NTV Spor'da yer alan habere göre anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirildi.

4 /5 Jurasek, 2024-25 sezonunu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüştü.