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Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı! İşte geliş tarihi

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı! İşte geliş tarihi

09:5127/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda ilk transferini yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sol bek mevkisi için arayışta olan siyah-beyazlılar, David Jurasek ile anlaştı.

24 yaşındaki Çek futbolcunun, bonservisi Portekiz temsilcisi Benfica'nın elinde bulunuyor.

24 yaşındaki Çek futbolcu hafta sonu İstanbul’a gelecek. NTV Spor'da yer alan habere göre anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirildi.

Jurasek, 2024-25 sezonunu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüştü.

Bu sezon 22 maçta forma giyen Jurasek, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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