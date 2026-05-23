Trabzonspor kupayı aldı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu muhtemel rakipleri belli oldu

08:0223/05/2026, Cumartesi
Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Yolculuğa 2. Eleme Turu'ndan başlayacak olan siyah-beyazlıları zorlu rakipler bekliyor. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.

Trabzonspor'un kupayı kazanması sonrası Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan yolculuğuna başlayacak. 


Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu. 

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı ne zaman?

Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Turun rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak. 


Kupa çekimi 17 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM? 

Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri şu şekilde;

* Braga

* Olympiacos

* Kopenhag

* Ferencvaros

* Viktoria Plzen

* Karabağ

* Maccabi

* Anderlecht

* Pafos

* Rangers

* Celtic

* Midtjylland


