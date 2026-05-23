Türkiye Kupası'nın sahibini bulmasıyla birlikte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Yolculuğa 2. Eleme Turu'ndan başlayacak olan siyah-beyazlıları zorlu rakipler bekliyor. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.
Trabzonspor'un kupayı kazanması sonrası Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan yolculuğuna başlayacak.
Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı ne zaman?
Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Turun rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.
Kupa çekimi 17 Haziran tarihinde gerçekleşecek.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri şu şekilde;
* Braga
* Olympiacos
* Kopenhag
* Ferencvaros
* Viktoria Plzen
* Karabağ
* Maccabi
* Anderlecht
* Pafos
* Rangers
* Celtic
* Midtjylland